للتأهل إلى أمم أفريقيا للناشئين.. تشكيل منتخب مصر مواليد 2009 ضد المغرب

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بمنتخب مصر بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفنى لمنتخب الفراعنة للناشئين مواليد 2009، تشكيل المنتخب في مباراته أمام المغرب في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا المقامة في ليبيا والمؤهلة لكأس الأمم للناشئين.

ويستضيف ملعب الاتحاد العسكري بمدينة بنغازي الليبية مباراة مصر والمغرب.

وجاء تشكيل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

الدفاع: ياسين تامر - عادل علاء - أمير حسن - محمد جمال.

الوسط: أحمد بشير - براء محمود - أحمد صفوت.

الهجوم: دانيال تامر "داني" - يوسف عثمان - خالد مختار.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد عبيد ـ آدم يوسف - عبدالله عمرو - أحمد محروس "ميدو" - عمر عبدالرحيم - سيف كريم - أدهم حسيب - زياد سعودي - عبد العزيز خالد.