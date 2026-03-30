مدير الطاقة بالمفوضية الأوروبية : مصر مركز إقليمي للاستثمار

قالت المدير العام للطاقة بالمفوضية الأوروبية ديت جول يورجنسن، إن إيجبس 2026 حدثا هاما، ومصر تعتبر مركزا اقليميا للاستثمار، مضيفة أنهم يطمحون بالاستمرار في الشراكة القوية مع مصر.

واضافت في مؤتمر ايجبس 2026، أن مصر محطة مهمة للغاية في المجال الطاقي، متابعة أنها تريد شراكة استراتيجية تجمع مصر والاتحاد الأوروبي.

واكملت أن لا احد يتخيل الاضطراب الذي تمر به منطقه الشرق الاوسط، ونعمل على احتواء التوتر والتصعيد.

وأشارت إلى العمل علي بناء طافة محلية مستدامة، والحاجة الى توفير الطاقة بشكل محلي، وخفض الكربون وزيادة التنافسية.

وتابعت أن مصر جار وصديق عزيز لأوروبا، ونؤكد دعم مصر في المشروعات الخاصة بالطاقة.