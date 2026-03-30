مجلس التعاون الخليجي: علاقتنا بمصر راسخة.. وإغلاق مضيق هرمز تهديد لأمن الطاقة العالمي

أكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس التعاون الخليجي ، أن الرئيس السيسي حريص على تعزيز التعاون والعلاقات بين مصر والخليج .

وقال جاسم البديوي في كلمته في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للطاقة إيجبتس 2026،:" العلاقات التي تربط دول التعاون الخليج بمصر تاريخية واخوية راسخة مبنية على رؤية مشتركة وقناعة ثابتة بأهمية تعزي التعاون فيكافة المجالات ".



وتابع جاسم البديوي:" دول التعاون ركيزة في قطاع الطاقة ونصدر 27 % من النفط العالمي وتمتلك ثلث الاحتياطي العالمي من النفط ".

وأكمل :" الاعتداءات الإيرانية على المنشآت النفطية بالمنطقة واغلاق مضيق هرمز تهديد لامن الطاقة العالمي والاقتصاد العالمي".

وتابع :" على المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة لحماية الممرات البحرية ومنشآت الطاقة ودول مجلس التعاون الخليجي تطلع بدور محوري لضمان استقرار الأسواق الدولية عبر التنسيق الفاعل بين العرض والطلب وتحصين الاقتصاد العالمي".