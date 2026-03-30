البترول : ضخ استثمارات بقيمة 6.5 مليار دولار في العام المالي 2024/2025

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم تحقيق 83 اكتشافًا جديدًا للبترول والغاز، وإضافة 363 بئرًا إلى خريطة الإنتاج، إلى جانب ضخ استثمارات بقيمة 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 في أنشطة البحث والإنتاج، وإطلاق برامج مسح سيزمي ومزايدة عالمية في البحر الأحمر.

وأوضح أن هناك استمرار خطط التوسع بحفر 101 بئر استكشافي خلال العام الجاري باستثمارات 1.3 مليار دولار، ضمن خطة تستهدف حفر 484 بئرًا حتى عام 2030، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعزيز جاذبية القطاع، بالتوازي مع تطوير قطاع التكرير لتعظيم إنتاج البنزين والسولار محليًا.

وأضاف خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس "2026" في نسخته التاسعة، بحضور الرئيس السيسي، أن القطاع نجح في خفض مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع التنسيق على تسويتها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس استعادة ثقة الشركاء وتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأكد الوزير التزام قطاع البترول والثروة المعدنية بمواصلة العمل على زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وتعزيز الشراكات الداعمة لخطط التنمية، موجهًا الشكر والتقدير للعاملين في القطاع على جهودهم ودورهم في تحقيق هذه النجاحات.

