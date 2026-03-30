نائب: كلمة الرئيس السيسي خلال معرض إيجبس 2026 تعكس رؤية استباقية لمستقبل الطاقة

أكد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات معرض ومؤتمر "إيجبس 2026" حملت رؤية استباقية لمستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث طالب الشركات العالمية بتكثيف العمل لمواجهة نقص الإمدادات، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030 في تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يقلل من حدة التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الوقود التقليدي عالمياً جراء الأحداث العالمية والظروف الراهنة.

وأضاف الجندي في بيان له اليوم ، أن انطلاق فعاليات "إيجبس 2026" في هذا التوقيت بالغ الحساسية، يعكس نجاح الدولة المصرية في تثبيت أقدامها كلاعب محوري ومؤثر في معادلة الطاقة الدولية، مشددًا على أن المؤتمر تحول من مجرد معرض تجاري إلى قمة سياسية واقتصادية تترقبها كبرى العواصم والشركات العالمية.

وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم مع الجانب القبرصي لتعاون الغاز الطبيعي، صفقة دبلوماسية واقتصادية تضمن لمصر استدامة تدفقات الخام لمحطات الإسالة وتصديرها، مما يعظم القيمة المضافة للبنية التحتية المصرية ويحول البلاد إلى "ملاذ آمن" لتعويض العجز العالمي في إمدادات الوقود والغاز، خاصة لشركاء التنمية في أوروبا.

وثمن الجندي الجانب السياسي في خطاب الرئيس، وتحديدًا دعوته الصريحة للرئيس الأمريكي بضرورة وقف آلة الحرب، مؤكدًا أن هذه الدعوة تنبع من إدراك عميق بأن الاقتصاد العالمي لا يمكنه تحمل صدمة ثالثة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية، وأن استقرار الشرق الأوسط هو الضمانة الوحيدة لسلامة الملاحة البحرية وتدفقات الطاقة عبر الممرات الحيوية.