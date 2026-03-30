تشكيل المصري لمواجهة الجونة في بطولة الدوري

أعلن الجهاز الفني للنادي المصري التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة الجونة، ضمن منافسات الدوري.

تشكيل المصري أمام الجونة

حيث جاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى يتواجد عصام ثروت.

ويقود خط الدفاع كل من كريم العراقي، محمد هاشم، عبد الوهاب نادر، مصطفى العش، وعمرو سعداوي.

وفي خط الوسط، يعتمد الفريق على الثنائي محمد مخلوف ومحمود حمادة في مركز الارتكاز الدفاعي.

بينما يقود الهجوم الثلاثي ميدو جابر، كريم بامبو، وأسامة زمراوي.

وعلى مقاعد البدلاء، يتواجد كل من محمد شحاتة في حراسة المرمى، إلى جانب باهر المحمدي، عميد صوافطة، أحمد علي عامر، عمر الساعي، مصطفى زيدان، منذر طمين، محمد الشامي، وكينجسلي إيدوو.