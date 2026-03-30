مشجع الكونغو الشهير يكشف أسباب غيابه عن مباراة جامايكا

كشف المشجع الكونغولي ميشيل كوكا لومومبا في بيانًا رسميًا، أسباب عدم حضوره مباراة منتخب بلاده أمام جامايكا، بالملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

وقال لومومبا في بيان: “مرحبا بالجميع، ببالغ الأسى أعلن أنني لن أسافر إلى المكسيك في نهاية المطاف، كنا في كينيا، ولكن على الرغم من كل الجهود المبذولة، وخاصة من قبل معالي وزير الرياضة، السيد ديدييه بوديمبو، لم نتمكن من الحصول على التأشيرات. لذلك عدنا إلى كينشاسا مع زملائي المذيعين صباح يوم الأحد الموافق 29 مارس”.

وتابع: “في اليوم نفسه، تواصل معي أحد معارفي بشكل عاجل واقترح عليّ الذهاب إلى إثيوبيا، حيث يتمتع بنفوذ، لمحاولة الحصول على تأشيرة دخول سريعة إلى المكسيك، غادرت كينشاسا حوالي الساعة الخامسة مساءً وقضيت الليلة في أديس أبابا، حيث بدأت الإجراءات”.

وأضاف: "للأسف، حتى في حالات الطوارئ، يتطلب الحصول على تأشيرة سريعة يومًا واحدًا على الأقل للمعالجة، وحتى في هذه الحالة، يكون ذلك مشروطًا بشروط محددة، نظراً لأهمية هذه المهمة - مرافقة فريق "الفهود “ - ونظراً لطول الرحلة إلى المكسيك (بين ١٨ و ٢٢ ساعة مع توقف واحد، وما يصل إلى ٣٠ ساعة مع توقفين)، بدا من المستحيل الوصول في الوقت المحدد وإنجاز هذه المهمة على أكمل وجه”.

وواصل: "لذلك، قررتُ العودة إلى كينشاسا لدعم سفرائنا بطريقة مختلفة، سنبقى متحدين خلف فريق "الفهود “، سواء كانوا قريبين أو بعيدين”.

واختتم: “كما أود أن أعرب عن خالص امتناني للشخص الذي رافقني حتى النهاية، رغم رغبته في عدم الكشف عن هويته لأسباب شخصية. شكراً جزيلاً”.