السجن المؤبد لرئيس اتحاد الكونغو السابق بتهمة اختلاس أموال الفيفا

أصدرت إحدى المحاكم المختصة حكمًا بالسجن المؤبد على جان مايولاس، الرئيس السابق لاتحاد الكونغو لكرة القدم، وذلك بعد إدانته في قضية اختلاس مالي تتعلق بأموال دعم مقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأثبتت التحقيقات تورط مايولاس في الاستيلاء على أكثر من مليون دولار من المخصصات المالية التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لدعم تطوير كرة القدم في البلاد، حيث تم توجيه تلك الأموال لأغراض شخصية بدلًا من استخدامها في المشروعات الرياضية المخصصة لها.

وأكدت المحكمة أن الأدلة المقدمة كانت كافية لإثبات التهم المنسوبة إليه، والتي تضمنت الفساد المالي وإساءة استخدام السلطة، ما أدى إلى إصدار حكم رادع بالسجن المؤبد.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من التحقيقات التي تستهدف مكافحة الفساد داخل المؤسسات الرياضية، في إطار جهود دولية لتعزيز الشفافية وضمان توجيه الدعم المالي بشكل صحيح لخدمة تطوير اللعبة.