أحدث المنضمين لجهاز الزمالك.. محمد المهدي أخصائي للتغذية بالفريق

أعلن محمد مهدي انضمامه لجهاز نادي الزمالك كأخصائي للتغذية بالفريق الأول لكرة القدم.

وكتب المهدي عبر حسابه الشخصي ب انستجرام : اليوم أخطو أول خطوة في تحقيق حلم من أحلام طفولتي الحلم الأكبر الذي لم يفارق وجداني منذ كنت طفلا صغيرا.

وأضاف :اليوم أحقق أمنية أبي الراحل الكبري، اليوم أتحول من مجرد مشجع لكيان عشقته منذ نعومة أظافري و ترسخ حبه في وجداني الي شخص يساهم في دعم هذه المنظومة و ان أكون احد العناصر المعتمد عليها لنجاح هذا الكيان.

واختتم المهدي قائلا :الحمد لله الذي وهبني من فضله وكرمه الواسع ما كنت احلم و اعمل من أجله، رسميا أخصائي تغذية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.