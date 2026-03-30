حالة طوارئ في الزمالك قبل مرحلة الحسم.. ومعتمد جمال يشعل حماس اللاعبين

رفع الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال درجة الاستعداد القصوى داخل صفوف الفريق قبل انطلاق مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في ظل السعي لاستعادة اللقب الغائب عن القلعة البيضاء.

رسائل حاسمة قبل الأمتار الأخيرة

وحرص المدير الفني على عقد جلسات مكثفة مع اللاعبين، شدد خلالها على ضرورة التركيز الكامل خلال المرحلة المقبلة مؤكدًا أن كل مباراة تمثل خطوة حاسمة نحو اللقب.

وطالب معتمد جمال لاعبيه باللعب بروح الانتصار في جميع المواجهات مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق أكبر عدد من النقاط، والاستمرار في المنافسة بقوة على كافة البطولات.

استعدادات قوية لمواجهة المصري

ويواصل الزمالك تدريباته اليومية بجدية كبيرة، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي وسط حالة من التركيز والانضباط أملاً في تحقيق بداية قوية خلال مرحلة الحسم.

ترقب لقرار رابطة الأندية

في الوقت نفسه تنتظر إدارة الزمالك وصول الخطاب الرسمي من رابطة الأندية المصرية المحترفة بشأن تعديل موعد المباراة لتقام يوم 5 أبريل بدلًا من 6 ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج، وهو ما قد يمنح الفريق دفعة إضافية في جدول الاستعدادات.