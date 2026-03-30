قمة ثلاثية في جدة.. السعودية والأردن وقطر تبحث تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة

استضافت مدينة جدة، اليوم الإثنين، قمة ثلاثية جمعت بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، وأمير قطر تميم بن حمد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بأنه جرى خلال اللقاء الثلاثي بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، ومخاطره على حرية الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة، وانعكاسه على الاقتصاد العالمي، وتنسيق الجهود المشتركة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وأشارت "واس" إلى أنه جرى التأكيد خلال اللقاء على أن استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومملكة الأردن واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية؛ يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.