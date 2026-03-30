التصعيد يتسارع .. بيان عاجل من الناتو بشأن اختراق صاروخ باليستي إيراني لأجواء تركيا

أصدر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بيان عاجل بشأن استهداف تركيا بصاروخ باليستي إيراني في وقت سابق من يوم الاثنين.

وقالت المتحدث بإسم حلف الناتو إنه "في يوم الاثنين الموافق 30 مارس، نجح حلف شمال الأطلسي (الناتو) مجدداً في اعتراض صاروخ باليستي إيراني كان متجهاً إلى تركيا".

وأضافت عبر حسابه بمنصة "إكس" : "أن الناتو على أهبة الاستعداد لمثل هذه التهديدات، وسيبذل دائماً كل ما يلزم للدفاع عن جميع حلفائه".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن صاروخًا باليستيًا أُطلق من إيران دخل المجال الجوي التركي قبل أن تعترضه منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف الناتو المنتشرة في شرق البحر المتوسط.

ويُعدّ هذا الحادث الرابع من نوعه منذ بدء الحرب مع إيران، بعد ثلاث عمليات اعتراض سابقة نفذتها منظومات الناتو في وقت سابق من هذا الشهر، ما دفع أنقرة إلى الاحتجاج وتوجيه تحذير لطهران.

وأكدت الدفاع التركية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة "بحزم ودون تردد" ضد أي تهديد يستهدف الأراضي والمجال الجوي التركي.