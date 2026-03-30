الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

كلف المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع ادارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتكثيف المرور اليومي علي كافة الأنشطة التجارية وكذلك فض أي تجمعات داخل سرادقات الافراح او العزاء المخالفة لتوقيتات الغلق المقررة ، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال غير الملتزمين لفرض الانضباط العام، وذلك عقب تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٠٩ لسنه ٢٠٢٦ بشأن تنظيم مواعيد غلق وفتح المحلات و الورش والذي تم تطبيقة أول امس ومستمراً لمدة شهر.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، قام محمد السيد مدير ادارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن و الاحياء على مدار اليومين الماضيين، بتكثيف المرور اليومي للتأكد من إلتزام أصحاب المحال والورش وكافة الأنشطة التجارية بتوقيت الغلق المحددة وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٦٤ محضراً حيال اصحاب الانشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق المقررة وذلك بمراكز (مشتول السوق - الإبراهمية - أبو حماد - الحسينية - أبو كبير - كفر صقر - منيا القمح - فاقوس - بلبيس - أولاد صقر - ديرب نجم - القنايات - الزقازيق - حيي أول وثاني ).

شدد محافظ الشرقية بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على مدى التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة، مع الإلتزام بتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين وترشيد استهلاك الكهرباء بما يتماشى مع خطة الدولة.

ناشد محافظ الشرقية أصحاب المحال التجارية و الأنشطة المختلفة بضرورة التعاون و الإلتزام بمواعيد الغلق المحددة ، مؤكداً أن الوعي المجتمعي هو الركيزة الأساسية لنجاح خطة الدولة في ترشيد الكهرباء والحفاظ علي موارد الدولة بما يخدم مصلحة المواطن.