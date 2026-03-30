تشييع جثمان والدة وزير الصناعة بمسقط رأسه في الشرقية

شيع المئات من أهالي قرية أنشاص الرمل والقرى المجاورة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، جنازة والدة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة وسط حضور شعبي وتنفيذي وقيادت محافظة الشرقية.

تقدم مراسم تشييع الجنازة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووفد من أئمة الأوقاف بإشراف الدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والشخصيات العامة الذين حرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء والمواساة لوزير الصناعة وأسرته.

وعقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الحمد بقرية أنشاص الرمل، تم تشييع الجثمان بمقابر الأسرة بمسقط رأسها، وسط حالة من الحزن والتي خيمت على أرجاء القرية.

ومن المقرر أن تقام مراسم العزاء بعد غدا الأربعاء المقبل، بدار مناسبات مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.