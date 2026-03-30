تحرير 5 محاضر للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق بكفر صقر

كثف الدكتور أحمد المقدم رئيس مركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية جولاته الميدانية لمتابعة مدي التزام المحال بقرار رئيس الوزراء بغلق المحال الغير مصرح لها في التاسعة مساءا.

وأسفرت جولة رئيس مجلس مدينة كفر صقر عن تحرير 5 محاضر لمحال تجارية خالفت قرار الغلق في التاسعة مساء أمس تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالتدابير الهادفة لترشيد استهلاك الكهرباء وتاتي تلك الجولات الميدانية، بناءً على توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة المتابعة المستمرة.

وشدد الدكتور أحمد المقدم علي رؤساء الوحدات المحلية كلٌ في نطاقه بتنفيذ حملات للمرور على المحال والأنشطة التجارية، للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة للغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين، وذلك في إطار تحقيق الانضباط العام والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأكد رئيس مجلس مدينة كفر صقر علي استمرار تنفيذ الحملات اليومية بالوحدات القروية، وعدم التهاون مع أي مخالفة، مع التشديد على التزام أصحاب المحال بالمواعيد الرسمية، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على انتظام العمل داخل الشارع.