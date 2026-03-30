أشرف بن شرقي : الاقصي مغلق من شهر إن لله وإن اليه راجعون

وجه نجم الأهلي أشرف بن شرقي رسالة دعم، للشعب الفلسطيني، بعد غلق الأقصي وفي ظل الأحداث الأليمة التي يمر بها الشعب خلال الفترة الماضية .

وكتب بن شرقي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أجارنا الله في أمتنا

الأقصى مغلق لا تقام فيه الصلاة أكثر من شهر

إنا لله وإنا إليه راجعون ".



وكان بن شرقي قد أزال جملة "لاعب بالنادي الأهلي" من حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليثير تساؤلات الجميع.

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

وعلى جانب آخر، تنطلق منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 3 أبريل المقبل، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.