أول تعليق من أشرف بن شرقي بعد حذفه اسم الأهلي من إنستجرام

أثار أشرف بن شرقي، لاعب النادي الأهلي، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر رسالة غامضة على حسابه الرسمي بـ"فيس بوك"، وذلك عقب إزالة صفة انتمائه للنادي من حسابه على "إنستجرام".

وكتب بن شرقي: "لا يترك الله عبداً صابراً حتى يرزقه التّعجب من جبره"، قبل أن يضيف: "صبر جميل والله المستعان"، في رسالة فسرها البعض على أنها تحمل دلالات خاصة بشأن وضعه الحالي.

ويأتي هذا التفاعل في توقيت صعب يمر به الأهلي، بعد خروجه من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد الترجي، عقب خسارته في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-2، ما زاد من حالة الجدل حول مستقبل بعض لاعبي الفريق.

وودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

على جانب آخر، تنطلق منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة الدنماركي ييس توروب، فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 3 أبريل المقبل، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.