ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير التفاح الأحمر؟

يعد عصير التفاح الاحمر من المشروبات الصحية والغنية بالفيتامينات الضرورية للجسم، والتي تعمل على تعزيز عمل جهاز المناعة عن طريق مضادات الأكسدة وأهمها فيتامين ج الموجود في التفاح، لذلك نقدم لك فى هذا التقرير فوائد عصير التفاح الاحمر وفقا لموقع هيلثى لاين.





فوائد عصير التفاح الأحمر ما يلي :-

1- يحتوي على مركباتٍ نباتيةٍ مفيدة:

حيث يحتوي التفاح على نسبةٍ عاليةٍ من المركبات النباتية وخاصةً ما يُعرف بالبوليفينول وبالرغم من أنّ هذه المركبات تتركز في قشر التفاح إلاّ أنّه يمكن إيجاد نسبٍ منها في العصير، وتكمن فائدة البوليفينولات في حماية خلايا الجسم من أضرارعملية التأكسد.

2-يساهم في تعزيز صحة القلب:

حيث تساعد البوليفينولات الموجودة في عصير التفاح على منع تأكسد الكوليسترول الضار في الجسم وتراكمه في الشرايين، وهذا بالتالي يقلَل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

3- يساعد على الحفاظ على صحة الدماغ:

إذ إنّ بعض الدراسات أشارت إلى أنّ عصير التفاح قد يعزز وظائف الدماغ، والصحة العقلية مع التقدم في العمر، ويُعتقد بأنّ هذا التأثير ناتجٌ عن نشاط مضاد الأكسدة لمركبات البوليفينول الموجودة في العصير.

4- يساعد على ترطيب الجسم:

حيث يحتوي عصير التفاح على نسبةٍ تصل إلى 88% من الماء.