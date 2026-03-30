الغيابات وتاريخ المواجهات.. 7 معلومات بارزة عن ودية مصر وإسبانيا
الغيابات وتاريخ المواجهات.. 7 معلومات بارزة عن ودية مصر وإسبانيا

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن المدير الفني لمواجهة نارية مع نظيره المنتخب الإسباني في المباراة الودية إستعدادا للمشاركة ضمن منافسات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد ودية مصر وإسبانيا

يلتقي منتخبا مصر وإسبانيا في التاسعة مساء غد الثلاثاء على ستاد آر سي دي إي في مدينة برشلونة استعدادا للأستحقاقات الرسمية لكأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية  وكندا والمكسيك.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا

تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1 بعد حصولها على حقوق بث المباراة.

كما تنقل المباراة الودية والتي تجمع بين مصر وإسبانيا مساء غد الثلاثاء عبر قناة بي ان سبورت. 

تاريخ مواجهات مصر وإسبانيا

كانت البداية في دورة ألعاب البحر المتوسط عام 1955 التي أقيمت في برشلونة وانتهت بالتعادل الإيجابي بينهم وتوج المنتخب الوطني بالميدالية الذهبية أنذاك.

وقابل المنتخب المصري نظيره الإسباني مرة أخرى في عام  1955 وانتهت بنتيجة 5-1 بفوز إسبانيا علي مصر.

وخسر الفراعنة أمام منتخب إسبانيا في عام 1957 بهدف دون رد.

وفي عام 1963 تعادل المنتخب الوطني الأول مع نظيره الإسباني وأحرز هدف الفراعنة حسن الشاذلي.

وفي عام 2006 خسر منتخب مصر أمام نظيره الإسباني بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعتهم أنذاك وأحرز الأهداف كل من راؤول جوانزاليس وخوسيه أنطونيو.

طاقم حكام مباراة مصر وإسبانيا

أسندت مهمة إدارة المباراة إلى طاقم حكام بلغاري يضم كل من حكم ساحة جورجى كاباكوف ويعاونه كل من حكم مساعد أول مارتن مارجاريتوف وحكم مساعد ثان مارتن فينيف وحكم رابع رادوسلاف جيدجينوف

غيابات منتخب مصر وإسبانيا  

ويغيب النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول عن مباراة إسبانيا نظرا للإصابة التي تعرض لها فيما أكد الموقع الرسمي للمنتخب الإسباني  غياب النجم مارتين زوبيميندي نظرا لتعرضه للإصابة في الركبة اليمنى.


التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إسبانيا 
من المتوقع أن يبدأ حسام حسن المدير الفني التشكيل كالأتي

في حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني و محمد عبدالمنعم و طارق علاء و أحمد فتوح

خط  الوسط : مروان عطية و إمام عاشور و أحمد سيد زيزو و محمود حسن تريزيجية

في الهجوم :مصطفي محمد وهيثم حسن

التشكيل المتوقع لإسبانيا أمام منتخب مصر

حراسة المرمي: خوان جارسيا

خط الدفاع: مارك كوكوريا وديان هاوسن وإيمريك لابورت وماركوس يورينتي

خط الوسط: رودري  وداني ألمو وبيدري

خط الهجوم: فيران توريس ولامين يامال وميكيل أويارزابال.

