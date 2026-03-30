موعد مباراة مصر وإسبانيا الودية والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب إسبانيا ضمن معسكر شهر مارس في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وإسبانيا الودية

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين المنتخبين غدا الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء، على الأراضي الإسبانية



وتُذاع المباراة عبر شبكة ON Sport.

وحقق منتخب مصر الفوز أمام منتخب السعودية برباعية نظيفة.

وتضم قائمة منتخب مصر :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – مهدي سليمان – محمد علاء

خط الدفاع: محمد هاني – طارق علاء – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – حسام عبد المجيد – خالد صبحي – أحمد فتوح – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – مهند لاشين – محمود صابر – أحمد سيد زيزو – إمام عاشور – محمود حسن تريزيجيه – عمر مرموش – إبراهيم عادل – هيثم حسن – إسلام عيسى

خط الهجوم: مصطفى محمد – ناصر منسي



