وزير البترول: مصر رسخت مكانة متقدمة في صناعة الأسمدة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أن «إيجبس» يكتسب هذا العام أهمية استثنائية في ظل مرحلة دقيقة تتزايد فيها التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة المصري يواصل تنفيذ خطط تطويره في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج، وتعزيز جذب الاستثمارات، ومواكبة التحولات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح خلال افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي التاسع للطاقة "إيجبس ٢٠٢٦"‎، بحضور الرئيس السيسي، أن هذه الجهود ترتكز على دعم القيادة السياسية، وتكامل مؤسسات الدولة، إلى جانب توسيع الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأشار الوزير إلى ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز يمنحها ميزة تنافسية، ويدعم توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة عبر التوسع في الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها البتروكيماويات والأسمدة، لافتًا إلى أن مصر رسخت مكانة متقدمة في صناعة الأسمدة، خاصة اليوريا، بإنتاج سنوي يتجاوز 7.6 مليون طن.

