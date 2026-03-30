في مدرسة .. وفاة مفاجئة لرئيس قطاع التعليم الابتدائي بأبوتيج

خيم الحزن على مديرية التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الاثنين، عقب وفاة عمر محمد صديق، رئيس قطاع التعليم الابتدائي بإدارة أبوتيج التعليمية، إثر تعرضه لذبحة صدرية مفاجئة أدت إلى توقف عضلة القلب أثناء أداء عمله.



وكان الفقيد في جولة ميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدرسة ماجدة جبرائيل الابتدائية بقرية النخيلة التابعة لإدارة أبوتيج، قبل أن يشعر بوعكة صحية مفاجئة، تم على إثرها نقله إلى مستشفى أبوتيج التخصصي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.



ونعى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، الفقيد بكلمات مؤثرة، معربًا عن خالص تعازيه لأسرة الراحل وزملائه، مؤكدًا أنه كان نموذجًا في الإخلاص والتفاني في العمل.



كما وجّه بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم لأسرة الفقيد، ومتابعة إجراءات تشييع الجثمان، والتنسيق مع نقابة المعلمين بأسيوط لإنهاء وصرف مستحقاته المالية، تقديرًا لما قدمه من جهود خلال مسيرته الوظيفية.