مدير تعليم أسيوط: متابعة مستمرة لأعمال الامتحانات الشهرية

تفقد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الاثنين ،سير أعمال امتحانات الاختبار الشهرى الاول "مارس 2026 " بمدرستى الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات ومدرسة ناصر الثانوية بنين بحى شرق، التابعين لإدارة أسيوط التعليمية ؛ وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة لتنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.



واستهل وكيل الوزارة ، جولته بتفقد بعض فصول مدرسة الشهيد احمد فايز الثانوية بنات بحى شرق وتابع سير أعمال الاختبار الشهرى للصفين الاول و الثانى الثانوى فى مادة اللغة العربية للصف الاول الثانوى والتربية الدينية للصف الثانى الثانوى حيث يؤدى الطالبات الامتحان اليوم باستخدام التابلت لطالبات النظامى وتابع سير الامتحانات ، حيث اطمأن من الطالبات على مستوى الامتحان ووضوح الاسئلة.

كما اطمأن أيضا على عدم وجود أية مشكلات واجهت الطالبات أثناء أداء الامتحانات من خلال التابلت.

واستكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد بعض فصول مدرسة ناصر الثانوية بنين وتابع سير الامتحانات بفصول الصفين الاول والثانى الثانوى وفقا للجداول الامتحانية التى تم الإعلان عنها لشهر مارس وتابع سير الامتحانات فى جو من النظام والهدوء والالتزام بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.



واطمأن دسوقى - خلال الجولة - على انتظام أعمال الاختبار الشهرى ،موجها مديرى الإدارات التعليمية و وكلاء الإدارات بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات الشهرية ، فى إطار من الانضباط ، وتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب مع الحفاظ على انتظام اليوم الدراسى وفقا للجدول المدرسى وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى والتحفيز التربوى ، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب و الالتزام الكامل بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.