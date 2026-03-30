محافظ أسيوط: تمكين المرأة وتأهيل الشباب لسوق العمل على رأس الأولويات

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الدولة المصرية تواصل جهودها الجادة لتمكين الشباب والفتيات اقتصاديًا وتأهيلهم لسوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرات الرئاسية الهادفة إلى خلق فرص عمل لائقة وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك على هامش فعاليات توزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية في مجال التفصيل والخياطة، والتي أُقيمت تحت رعاية الوزير حسن رداد وزير العمل، ومحافظ أسيوط، وبحضور الدكتور حازم علي حسن مدير مديرية العمل بأسيوط، والمحاسب إيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات، وصبره عبد العليم أبو عليم مدير إدارة التدريب المهني، ومحمد الشيخ.

وأوضح المحافظ أن الدورة التدريبية تم تنفيذها بالوحدة الثابتة بمنطقة العمل، واستمرت لمدة شهرين، وذلك ضمن مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" التي تستهدف رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار خطة الدولة للارتقاء بمهارات الشباب والفتيات، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في دعم مشروعات التشغيل وريادة الأعمال، خاصة في المشروعات متناهية الصغر.

وفي السياق ذاته، تم تنظيم ندوة توعوية بمديرية العمل بأسيوط للمتدربات، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، للتعريف بالخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها الجهاز للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز من فرص النجاح والاستدامة لهذه المشروعات، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والتدريبي للشباب، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار التعاون بين كافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مديرية العمل وجهاز تنمية المشروعات، لتنفيذ المزيد من البرامج التدريبية والمبادرات التنموية التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب والفتيات بالمحافظة.