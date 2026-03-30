قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعم هائل في شهر .. وصول 200 طائرة أمريكية محملة بالذخائر إلى إسرائيل
ارتفاع جديد.. الدولار يلامس 54 جنيهًا في البنوك المصرية خلال تعاملات الاثنين
وكيل أول مجلس الشيوخ: أتوقع أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه
كوريا الجنوبية تدرس فرض قيود على قيادة السيارات لمواجهة أزمة الطاقة
قصف مزدوج من إيران ولبنان باتجاه إسرائيل.. وإصابة مصفاة تكرير البترول بحيفا
هل يعود وسام أبو علي للدوري المصري؟ وكيله يوضح
بعد قليل .. محاكمة طليق رحمة محسن في نشر فيديوهات خادشة لها
صفارات الإنذار تدوي في حيفا شمالي إسرائيل جراء إطلاق رشقة صاروخية إيرانية
خبير اقتصادي: قرارات الحكومة ضرورية لمواجهة التداعيات الناتجة عن الحرب
وزيرة التضامن تعتمد حركة تكليف عدد من قيادات الوزارة ومديري ووكلاء المديريات
وكيل أول الشيوخ: الأجهزة الأمنية أظهرت يقظتها بإحباط محاولات تنظيم حسم لاستهداف الطائرة الرئاسية
أبو الغيط يجري اتصالاً هاتفياً مع نيجرفان بارزاني بعد استهداف منزله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط : 33 محضرًا في يوم واحد ضد المخالفين لمواعيد الغلق

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، عن تحرير 33 محضرًا متنوعًا لعدم التزام بعض المحال التجارية والمقاهي والأنشطة المختلفة بمواعيد الغلق المقررة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك خلال يوم واحد فقط، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنظمة لمواعيد تشغيل المحال العامة.

وأكد المحافظ أن الحملات المكثفة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أسفرت عن ضبط هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق وتنظيم العمل بالأنشطة التجارية.

وأوضح محافظ أسيوط – في بيان – أنه تلقى تقريرًا مفصلًا من غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، عن متابعة الالتزام بغلق المحال التجارية بإشراف خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، تضمن حصرًا بعدد المحاضر التي تم تحريرها خلال يوم واحد، والتي بلغت 33 محضرًا لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية، سواء ميدانيًا من خلال الحملات المفاجئة أو مركزيًا عبر مركز السيطرة، لضمان الالتزام الكامل بتطبيق قرار الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، لافتًا إلى أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار تنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة.

ووجه اللواء محمد علوان رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين دون تهاون أو تقاعس، مؤكدًا أن الدولة جادة في تطبيق القانون وتحقيق الانضباط العام.

كما أشار المحافظ إلى أهمية التوعية المستمرة لأصحاب المحال والأنشطة التجارية بمواعيد الغلق، بما يسهم في تعزيز الالتزام الطوعي وتجنب الوقوع في المخالفات، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم حركة الأسواق.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات والمتابعة اللحظية على مدار الساعة، لضمان التطبيق الكامل لقرارات الغلق، داعيًا المواطنين وأصحاب الأنشطة إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط والتنمية المستدامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد التوقيت الصيفي 2026 في مصر وموعد تغيير الساعة

ترشيحاتنا

بالصور

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل البوفتيك الكداب

وصفة اقتصادية..طريقة عمل البوفتيك الكداب
وصفة اقتصادية..طريقة عمل البوفتيك الكداب
وصفة اقتصادية..طريقة عمل البوفتيك الكداب

استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو
استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو
استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو

فرح
فرح
فرح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد