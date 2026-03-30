محافظ أسيوط : 33 محضرًا في يوم واحد ضد المخالفين لمواعيد الغلق

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، عن تحرير 33 محضرًا متنوعًا لعدم التزام بعض المحال التجارية والمقاهي والأنشطة المختلفة بمواعيد الغلق المقررة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك خلال يوم واحد فقط، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنظمة لمواعيد تشغيل المحال العامة.

وأكد المحافظ أن الحملات المكثفة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أسفرت عن ضبط هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق وتنظيم العمل بالأنشطة التجارية.

وأوضح محافظ أسيوط – في بيان – أنه تلقى تقريرًا مفصلًا من غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، عن متابعة الالتزام بغلق المحال التجارية بإشراف خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، تضمن حصرًا بعدد المحاضر التي تم تحريرها خلال يوم واحد، والتي بلغت 33 محضرًا لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية، سواء ميدانيًا من خلال الحملات المفاجئة أو مركزيًا عبر مركز السيطرة، لضمان الالتزام الكامل بتطبيق قرار الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، لافتًا إلى أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار تنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة.

ووجه اللواء محمد علوان رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين دون تهاون أو تقاعس، مؤكدًا أن الدولة جادة في تطبيق القانون وتحقيق الانضباط العام.

كما أشار المحافظ إلى أهمية التوعية المستمرة لأصحاب المحال والأنشطة التجارية بمواعيد الغلق، بما يسهم في تعزيز الالتزام الطوعي وتجنب الوقوع في المخالفات، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم حركة الأسواق.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات والمتابعة اللحظية على مدار الساعة، لضمان التطبيق الكامل لقرارات الغلق، داعيًا المواطنين وأصحاب الأنشطة إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط والتنمية المستدامة.