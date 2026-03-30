استعدادًا للعيد القومي.. محافظ أسيوط يتفقد النصب التذكاري لشهداء بني عدي ويوجه برفع كفاءة الموقع وتطوير محيطه

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد النصب التذكاري لشهداء قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط، والذي يجسد بطولات وتضحيات أبناء القرية في التصدي للحملة الفرنسية عام 1799، وذلك بالتزامن مع قرب الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، الذي يوافق 18 أبريل من كل عام.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، والنائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب نواب رئيس المركز.

وخلال تفقده، وجه المحافظ بتنفيذ حزمة من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالموقع، شملت تهذيب وتقليم الأشجار والحشائش، وتنسيق المساحات الخضراء، وطلاء البلدورات، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية وإظهار المكان بالشكل الحضاري اللائق. كما شدد على أهمية الاهتمام الدوري بأعمال النظافة والصيانة للحفاظ على القيمة التاريخية والجمالية للنصب التذكاري.

كما وجه اللواء محمد علوان بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق الواصل إلى النصب التذكاري، لتيسير حركة المواطنين والزائرين، وضمان سهولة الوصول إلى الموقع، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ.

وأكد المحافظ أن النصب التذكاري لشهداء بني عدي يمثل رمزًا وطنيًا مهمًا يجسد معاني التضحية والفداء، ويخلد ذكرى أبطال قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير وصيانة المعالم التاريخية باعتبارها جزءًا من الهوية الوطنية.

وفي ختام جولته، دعا محافظ أسيوط إلى تكثيف الجهود بجميع القطاعات واستمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها تزامنًا مع العيد القومي، باعتبارها مناسبة وطنية تعكس روح الانتماء، وتُجدد العزم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.