نزلت 30 جنيه| أسعار الدواجن اليوم الإثنين 30 مارس 2026

سجلت أسعار الدواجن في السوق المصرية، اليوم الإثنين 30 مارس 2026، تراجعًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، بعد موجة زيادات قوية شهدتها خلال شهر رمضان، حيث انخفض سعر الكيلو في المزارع بنحو 30 جنيهًا، ما انعكس على أسعار البيع للمستهلك بدرجات متفاوتة.

ويعكس هذا الانخفاض تحسنًا في حجم المعروض داخل الأسواق، إلى جانب تراجع الطلب نسبيًا عقب انتهاء ذروة الاستهلاك، الأمر الذي ساهم في تهدئة الأسعار بعد بلوغها مستويات مرتفعة.

أسعار الفراخ اليوم

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء في المزارع لتسجل نحو 75 جنيهًا للكيلو، مقارنة بـ 105 جنيهًا خلال أيام شهر رمضان 2026، بينما تباع للمستهلك الآن بسعر يصل إلى 88 جنيهًا.

كما انخفضت أسعار الفراخ الأمهات إلى نحو 66 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يقارب 80 جنيهًا، في حين سجلت الفراخ الساسو نحو 105 جنيهات للكيلو بعد أن كانت 110 جنيهات، وتباع للمستهلك بحوالي 115 جنيهًا.

في المقابل، حافظت الفراخ البلدي على استقرارها، حيث سجلت نحو 130 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يصل إلى 140 جنيهًا.

تراجع أسعار البانيه ومشتقات الدواجن

شهدت أسعار المشتقات انخفاضًا ملحوظًا بالتوازي مع تراجع أسعار الدواجن، حيث هبط سعر كيلو البانيه إلى نحو 190 جنيهًا في بعض المحلات بعد أن كان يصل إلى 260 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الأوراك بين 90 و100 جنيه، بينما سجلت الأجنحة ما بين 70 و80 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر زوج الحمام نحو 190 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق

سجلت أسعار البيض تفاوتًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 110 جنيهات جملة، وتباع للمستهلك بسعر يصل إلى 140 جنيهًا.

فيما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 110 جنيهات جملة، لتباع بنحو 130 جنيهًا للمستهلك، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي حوالي 135 جنيهًا جملة، وتصل للمستهلك بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الساسو والبلدي والرومي

تراوحت أسعار الفراخ الساسو في البورصة بين 100 و102 جنيهًا للكيلو، وتباع للمستهلك ما بين 103 و114 جنيهًا، بينما سجلت الفراخ البلدي في المزارع ما بين 110 و125 جنيهًا.

أما أسعار الديك الرومي فقد استقرت بين 140 و150 جنيهًا للكيلو، في حين تراوحت أسعار البط بين 130 و140 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

بلغت أسعار الكتاكيت ما بين 13 و14 جنيهًا للكتكوت، في ظل نشاط واسع لآلاف المربين داخل هذا القطاع الحيوي.