الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يقفز فوق 54 جنيهًا أمام الجنيه المصري

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري
ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 30 مارس 2026، ليسجل مستوى جديدًا فوق حاجز 54 جنيهًا في البنوك العاملة بالسوق المحلية.

وصل آخر تحديث مسجل لـ أعلى سعر دولار نحو 54.55 جنيهًا للشراء و54.65 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول.


سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم عند 54.50
جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 54.17 جنيه للشراء، مقابل 54.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الدولار في مصر نحو 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه داخل  البنك المركزي المصري نحو 54.27 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل متوسط سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 54.52 لكل دولار للشراء، مقابل 54.62 جنيه لكل دولار للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم نحو  54.32 جنيه للشراء، و54.42  جنيه للبيع.

