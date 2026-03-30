قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه.. هل يكسر حاجز الـ55 جنيها؟

مع تزايد الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدلات المخاطر العالمية نتيجة الحرب الايرانية ، عاد سعر الدولار إلى الواجهة، خاصة بعد اقترابه من حاجز الـ55 جنيهًا، ما يطرح تساؤلات حول اتجاهاته خلال الفترة المقبلة.



حيث سجل سعر الدولار الأمريكي أعلى مستوياته خلال تعاملات الاثنين في البنوك المصرية، حيث بلغ نحو 53.80 جنيهًا للشراء و53.90 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

في هذا الصدد، علقت النائبة أماني فاخر ، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن ارتفاع سعر الدولار جاء مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية العالمية وتأثيرها على الأسواق الدولية، وزيادة الطلب على الدولار كملاذ آمن، بالإضافة إلى تحركات أسعار الفائدة العالمية التي دعمت قوة العملة الأمريكية.



وأكدت" فاخر " في تصريح خاص لـ " صدى البلد" أن هذه الظروف أدت إلى حالة من عدم الاستقرار والشكوك في الأسواق العالمية، مما انعكس على ارتفاع الدولار وزيادة أسعار الطاقة عالميًا.



وحول التوقعات المستقبلية لسعر الدولار، قالت " فاخر" إنه في ظل السياسة الحكومية التي تركز على الحفاظ على السيولة الدولارية وخفض فاتورة التضخم، هناك مؤشرات لاستقرار نسبي وانخفاض محتمل لقيمة الدولار في الفترات القادمة، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى للحفاظ على ثبات أسعار الفائدة حاليًا، رغم التوقعات السابقة بخفضها، وذلك في ضوء التوترات العالمية المستمرة.



وأضافت وكيل اقتصادية الشيوخ أن الإجراءات الحكومية مثل خفض استهلاك الطاقة تساهم أيضًا في التحكم بمعدلات التضخم الداخلية، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة تقلبات الدولار في السوق المحلية.