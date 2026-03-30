برلمان

قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه.. هل يكسر حاجز الـ55 جنيها؟

أميرة خلف

مع تزايد الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدلات المخاطر العالمية نتيجة الحرب الايرانية ، عاد سعر الدولار إلى الواجهة، خاصة بعد اقترابه من حاجز الـ55 جنيهًا، ما يطرح تساؤلات حول اتجاهاته خلال الفترة المقبلة.


حيث سجل سعر الدولار الأمريكي أعلى مستوياته خلال تعاملات الاثنين في البنوك المصرية، حيث بلغ نحو 53.80 جنيهًا للشراء و53.90 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

في هذا الصدد، علقت النائبة أماني فاخر ، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن ارتفاع سعر الدولار جاء مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية العالمية وتأثيرها على الأسواق الدولية، وزيادة الطلب على الدولار كملاذ آمن، بالإضافة إلى تحركات أسعار الفائدة العالمية التي دعمت قوة العملة الأمريكية.


وأكدت" فاخر " في تصريح خاص لـ " صدى البلد" أن هذه الظروف أدت إلى حالة من عدم الاستقرار والشكوك في الأسواق العالمية، مما انعكس على ارتفاع الدولار وزيادة أسعار الطاقة عالميًا.


وحول التوقعات المستقبلية لسعر الدولار،  قالت " فاخر" إنه في ظل السياسة الحكومية التي تركز على الحفاظ على السيولة الدولارية وخفض فاتورة التضخم، هناك مؤشرات لاستقرار نسبي وانخفاض محتمل لقيمة الدولار في الفترات القادمة، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى للحفاظ على ثبات أسعار الفائدة حاليًا، رغم التوقعات السابقة بخفضها، وذلك في ضوء التوترات العالمية المستمرة.


وأضافت وكيل اقتصادية الشيوخ أن الإجراءات الحكومية مثل خفض استهلاك الطاقة تساهم أيضًا في التحكم بمعدلات التضخم الداخلية، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة تقلبات الدولار في السوق المحلية.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار الأمريكي إيران محلس الشيوخ أماني فاخر

الجرام يلامس 8000 جنيه.. قفزة كبيرة سعر الذهب عيار 24 اليوم

كيلو البانيه بكام؟.. تراجع ملحوظ فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

يرفض الإنجليزي ولا يفكر في السعودي.. محمد صلاح يحدد وجهته المستقبلية

أمطار رعدية وسيول.. معلومات المناخ: أخطر التقلبات الجوية تبدأ هذا الموعد

موعد التوقيت الصيفي 2026 في مصر وموعد تغيير الساعة

سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل اليوم الإثنين

نزلت 30 جنيه| أسعار الدواجن اليوم الإثنين 30 مارس 2026

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 مارس 2026| تفاصيل

غدا.. مؤتمر كلية التمريض بجامعة الأزهر يناقش الفجوة بين العلوم النظرية والتطبيقات العملية بالتخصص

مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تستقبل وفد جامعة الحكمة بغامبيا لبحث تعزيز التعاون

الأزهر يحذر من الفتور بعد رمضان: الاستقامة على الطاعة من أفضل الأعمال

أضرار كارثية تصيبك بسبب إسفنجة المطبخ

احذر ما تشربه..هذه ترفع خطر الإصابة بالسكري

وصفة اقتصادية..طريقة عمل البوفتيك الكداب

استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

