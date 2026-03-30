سعر الدولار الآن.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين

يستعرض موقع صدى البلد ، أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها، وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري وكذلك سعر الدولار الآن بعد صعوده .

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليسجل:

53.52 جنيه للشراء

53.66 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

53.53جنيه للشراء

53.63 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

53.53جنيه للشراء

53.63 جنيه للبيع



وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

53.53جنيه للشراء

53.63 جنيه للبيع



سعر اليورو اليوم

يسجل اليورو : 61.60 جنيه للشراء، 61.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

يسجل الجنيه الإسترليني 70.96 جنيه للشراء، 71.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

الريال السعودى يسجل: 14.26 جنيه للشراء، 14.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

الدينار الكويتي يسجل: 174.37 جنيه للشراء، 174.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي يسجل: 14.57 جنيه للشراء، 14.60 جنيه للبيع.