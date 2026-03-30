الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل اليوم الإثنين

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

ارتفع سعر الدولار في مصر خلال تعاملات أمس الأحد ليقترب من 54 جنيها.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الإثنين 30 مارس 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

 أفضل سعر لشراء الدولار في مصر 

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:

53.56 جنيه للشراء 

53.66 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليصل:

53.56 جنيه للشراء 

53.66 جنيه للبيع

قفز سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية لنحو:

53.56 جنيه للشراء 

53.66 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي ليسجل:

53.56 جنيه للشراء 

53.66 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصري الخليجي ليسجل:

53.56 جنيه للشراء 

53.66 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتي نحو:

53.56 جنيه للشراء 

53.66 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  لنحو:

53.55 جنيه للشراء 

53.65 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

53.55جنيه للشراء 

53.65 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي نحو:

53.54جنيه للشراء 

53.64 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

53.53جنيه للشراء 

53.63 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

53.53جنيه للشراء 

53.63 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو:

53.53جنيه للشراء 

53.63 جنيه للبيع

سجل  سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

53.53جنيه للشراء 

53.63 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:

53.50جنيه للشراء 

53.60 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصري لتنمية الصادرات لنحو:

53.47جنيه للشراء 

53.57 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني لنحو:

52.75جنيه للشراء 

52.85 جنيه للبيع

أقل سعر لبيع الدولار في مصر

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني عند:

52.65جنيه للشراء 

52.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري  ليسجل:

53.52 جنيه للشراء 

53.66 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

53.51 جنيه.

