خبير: أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالدولار.. والتنويع مفتاح الادخار الآمن

أكد هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، أن أسعار الذهب في مصر لا تتأثر بالسعر العالمي فقط؛ بل ترتبط بشكل أساسي بسعر الدولار؛ مما يفسر اختلاف سعر الجرام محليًا عن الأسواق العالمية.

الحروب أو التوترات العالمية

وأوضح أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن هناك عوامل اقتصادية داخلية تتحكم في السوق المحلي إلى جانب المؤثرات الخارجية، مثل الحروب أو التوترات العالمية، مؤكّدًا أن الذهب يعد وسيلة آمنة لحفظ القيمة على المدى الطويل، لكنه ليس مناسبًا للمضاربة السريعة أو التداول قصير الأجل.

أهمية تنويع المدخرات

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية تنويع المدخرات، مشيرًا إلى أن توزيع الأموال على عدة أدوات ادخارية؛ يعد الخيار الأكثر أمانًا، خاصة في فترات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية.

وفيما يخص الاستثمار العقاري؛ أوضح أبو الفتوح أن العقار يظل خيارًا جيدًا للادخار، لكنه يحتاج إلى وقت لتحقيق عائد، ويعتمد على اختيار موقع متميز؛ لضمان قيمة مضافة، مع الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار العقارات حاليًا قد يجعل هذا الخيار صعبًا على قطاع كبير من المواطنين.