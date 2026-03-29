سعر سبيكة 10 جرام الآن .. قائمة أسعار السبائك الذهب

يتابع الجميع بشكل يومي حركة أسعار الذهب اليوم في مصر ، وخاصة أسعار السبائك الذهب التي تعد الأكثر تداولاً وشراءً لمن يرغب في الاستثمار في الذهب، حيث يزيد الاقبال على شراء سبيكة 5 جرام ، وسبيكة 10 جرام ، باعتبارهما الأكثر انتشاراً وتداولاً ومناسبة للكثير.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد وسعر الذهب الآن وسعر عيار 21 ..

أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد

سعر سبيكة 5 جرام: 39،688 جنيه شراء – 40،255 جنيه

سعر سبيكة 10 جرام: 79،375 جنيه شراء – 80،480 جنيه

سعر سبيكة 50 جرام: 396،875 جنيه شراء – 402،150 جنيه

سعر سبيكة 100 جرام: 793،750 جنيه شراء – 804،100 جنيه

سعر سبيكة 250 جرام: 1،980،300 جنيه شراء – 2،000،250 جنيه

سعر سبيكة 1 كيلو: 7،997،500 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56080 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55360 جنيه.

أسعار الذهب الآن في مصر مباشر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا،8010 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7910 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 7010 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 إلى 6920 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6010 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6930 جنيهًا.