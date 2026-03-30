أرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر تنمو 3.1% في 2025

ارتفع مجموع صافي أرباح الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر، باستثناء الشركة الطبية، خلال عام 2025 بنسبة 3.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 53.3 مليار ريال قطري، وفق البيانات المالية السنوية.

وسجلت جميع القطاعات السبعة المدرجة في البورصة نمواً في أرباحها، مع تباين معدلات النمو بين القطاعات.

قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية

حقق قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية أعلى معدل نمو بين القطاعات، بنسبة 22.9%، بما يعادل نحو 2.44 مليار ريال، ما يعكس تعافي الطلب المحلي وزيادة النشاط التجاري.

تلاه قطاع التأمين، الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 15.8% لتصل إلى 1.5 مليار ريال، مدفوعاً بتحسن العوائد على الأقساط وتقليل الخسائر التشغيلية.

البنوك والخدمات المالية

استحوذت شركات قطاع البنوك والخدمات المالية على نحو 57% من مجموع صافي أرباح الشركات القطرية، بما يعادل 30.4 مليار ريال، مسجلة نمواً طفيفاً بنسبة 0.35% مقارنة بعام 2024، مع ثبات الأداء العام رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

قطاع الصناعة

ارتفع مجموع أرباح شركات قطاع الصناعة بأقل من 0.2% ليبلغ 9.46 مليار ريال، بدعم من الارتفاع القياسي بأرباح شركتي استثمار القابضة وقامكو لصناعة الألومنيوم، بينما بقيت أرباح باقي الشركات مستقرة نسبياً.