إبراهيم عبد الجواد يطرح سؤالا بشأن ترتيب الفرق الأولي في الدوري

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثير بشأن الفرق الأولى في الدوري.

وكتب إبراهيم عبد الجوادعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رتب الـ3 فرق الأولى في الدوري حسب وجهة نظرك؟ ".

ويخوض اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مباراة ودية أمام الشرقية للدخان بالاسكندرية، في إطار الاستعداد لمواجهة المصرى بالجولة الأولى من مرجلة التتويج ببطولة الدورى.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، خوض مباراة ودية اليوم في تمام الساعة السادسة مساء، أمام فريق الشرقية للدخان بالإسكندرية، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراة من أجل تجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة، والوقوف على مستوى العائدين من الإصابة، في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة خلال الفترة المقبلة في بطولتي الدوري المصري، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم 5 أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.