ودية مصر.. حسام حسن يفاجيء منتخب إسبانيا بلاعب سوبر

يختتم منتخب مصر الأول مرانه الأخير مساء اليوم استعدادا لمواجهة إسبانيا في التاسعة مساء غد الثلاثاء على ملعب كورنيل آل برات.

ويضع حسام حسن المدير الفني الرتوش الأخيرة لمباراة إسبانيا الودية حيث تكتسب أهمية خاصة ومكانة هامة عن كونها ودية.

ومن المقرر أن يدفع حسام حسن باللاعب هيثم حسن أساسيًا بعد الأداء المميز الذي قدمه في مباراة السعوية.

ويدخل منتخب الفراعنة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حققوا انتصارًا ساحقا علي منتخب السعودية مساء الجمعة الماضة حيث حقق فوزًا برباعية دون رد.

سجل رباعية منتخب مصر الوطني كل من إسلام عيسي ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش و أحمد سيد زيزو.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إسبانيا

من المتوقع أن يبدأ حسام حسن المدير الفني التشكيل كالأتي

في حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وطارق علاء وأحمد فتوح

خط الوسط : مروان عطية إمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجية.

في الهجوم : هيثم حسن ومصطفي محمد.