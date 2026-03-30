قناة أمريكية: وجود "المارينز" بالشرق الأوسط يمنح ترامب خيارات بديلة ضد إيران
أمطار رعدية ورياح في هذه المحافظات.. الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الجزائر ودياً
احمد موسى يكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر
عالم أزهري: فيديوهات حلاقة المرأة للرجال فتنة تخالف الشرع
لوقف الحرب.. أحمد موسى يكشف أهمية مخاطبة الرئيس السيسي ترامب اليوم
برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها
روما يخطط لاستعادة محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول
الزراعة: توقعات أمطار غزيرة خلال ساعات.. ونصائح للمزارعين بوقف الري
الأرصاد تكشف حقيقة المنخفض الجوي الذي سيضرب البلاد
حسام حسن يعلق على مواجهة مصر وإسبانيا وتألق هيثم حسن
تريزيجيه: جاهزون لمباراة إسبانيا ومنتخب مصر كبير إفريقيا
الكيك بوكسينج يحدد موعد بطولة الجمهورية للناشئين للأندية

عبدالله هشام

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، عن إقامة بطولة الجمهورية للناشئين للأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل المقبل في الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن بطولة الجمهورية للناشئين للأندية تأتي ضمن خطة الاتحاد لإعداد وتطوير قطاع الناشئين، واختيار أفضل العناصر الفنية والبدنية للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وتابع محمد صبيح أن البطولة تمثل محطة مهمة لاكتشاف المواهب الجديدة في مختلف الأوزان، مشيرا إلى أن هناك متابعة دقيقة من الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية لاختيار العناصر المميزة، خاصة في ظل المنافسة القوية المتوقعة بين الأندية المشاركة.

وأوضح صبيح أن بطولة الجمهورية تأتي استعدادا للمشاركات والبطولات الدولية القادمة، وعلى رأسها البطولات القارية والعالمية، حيث يسعى الاتحاد لتجهيز جيل قوي قادر على تمثيل مصر بشكل مشرف وتحقيق نتائج إيجابية.

وأضاف صبيح أن الاتحاد حرص على توفير كافة الإمكانيات التنظيمية والفنية لإنجاح البطولة، من خلال تطبيق أعلى معايير التحكيم والسلامة، إلى جانب إشراك حكام معتمدين لضمان النزاهة والشفافية في المنافسات.

واختتم محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، تصريحاته قائلا إن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا بقطاع الناشئين باعتباره حجر الأساس لمستقبل اللعبة في مصر، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم المزيد من البطولات والبرامج التدريبية لصقل مهارات اللاعبين ورفع مستواهم الفني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

ترشيحاتنا

نضال الشافعى مع نهال طايل

نضال الشافعي: زوجتي تنبأت بوفاتها قبل رحيلها وطلبت شراء مدفن

أمسية الإنشاد الديني بمعهد الموسيقى

بقيادة المايسترو عمر فرحات.. أمسية روحانية للإنشاد بمعهد الموسيقى

ابطال مسلسل اللعبة

شيكو يشوق متابعيه للجزء الخامس من "اللعبة"

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد