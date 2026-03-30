الكيك بوكسينج يحدد موعد بطولة الجمهورية للناشئين للأندية

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، عن إقامة بطولة الجمهورية للناشئين للأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل المقبل في الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن بطولة الجمهورية للناشئين للأندية تأتي ضمن خطة الاتحاد لإعداد وتطوير قطاع الناشئين، واختيار أفضل العناصر الفنية والبدنية للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وتابع محمد صبيح أن البطولة تمثل محطة مهمة لاكتشاف المواهب الجديدة في مختلف الأوزان، مشيرا إلى أن هناك متابعة دقيقة من الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية لاختيار العناصر المميزة، خاصة في ظل المنافسة القوية المتوقعة بين الأندية المشاركة.

وأوضح صبيح أن بطولة الجمهورية تأتي استعدادا للمشاركات والبطولات الدولية القادمة، وعلى رأسها البطولات القارية والعالمية، حيث يسعى الاتحاد لتجهيز جيل قوي قادر على تمثيل مصر بشكل مشرف وتحقيق نتائج إيجابية.

وأضاف صبيح أن الاتحاد حرص على توفير كافة الإمكانيات التنظيمية والفنية لإنجاح البطولة، من خلال تطبيق أعلى معايير التحكيم والسلامة، إلى جانب إشراك حكام معتمدين لضمان النزاهة والشفافية في المنافسات.

واختتم محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، تصريحاته قائلا إن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا بقطاع الناشئين باعتباره حجر الأساس لمستقبل اللعبة في مصر، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم المزيد من البطولات والبرامج التدريبية لصقل مهارات اللاعبين ورفع مستواهم الفني.