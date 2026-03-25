الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: إنجاز عالمي جديد.. بطل ناشئ من درنكة ضمن أفضل لاعبي الكيك بوكسينج بالعالم

إيهاب عمر

أعرب اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن خالص تهنئته للبطل الناشئ عبد الحافظ عمر بدري، ابن المحافظة، بعد تحقيقه إنجازًا دوليًا جديدًا يضاف إلى سجل الأبطال الواعدين، عقب تصنيفه ضمن نخبة لاعبي العالم في رياضة الكيك بوكسينج.

وأوضح المحافظ أن اللاعب، المنتمي إلى مركز شباب درنكة، نجح في تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية للكيك بوكسينج التي أقيمت في تركيا، ضمن منافسات أسلوب "بوينت فايت"، وذلك في وزن 30 كجم، ليحصد التصنيف السادس عالميًا في فئته العمرية والوزنية، وهو في الثامنة من عمره، كأصغر بطل دولي في مصر بهذا الوزن.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذا الإنجاز يعكس موهبة استثنائية للاعب، ويعد امتدادًا لسلسلة من النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية، حيث سبق له التتويج بالمركز الأول على مستوى أفريقيا، والمركز الأول عربيًا، إلى جانب حصد عدد من بطولات الجمهورية والقطاعات، بما يؤكد امتلاكه قدرات واعدة تؤهله لمستقبل رياضي متميز.

ووجه المحافظ التهنئة إلى مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، مشيدًا بالجهود المبذولة في رعاية المواهب الرياضية ودعم الأبطال الناشئين، كما أعرب عن تقديره للمدربين وفريق العمل لما يقدمونه من دعم فني وتدريب احترافي يسهم في صقل مهارات اللاعبين وتمكينهم من تحقيق مراكز متقدمة في المحافل الدولية.

