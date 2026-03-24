محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات النظافة بحي شرق لتحسين الخدمات والمظهر الحضاري

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على ضرورة استمرار وتكثيف حملات النظافة اليومية بمختلف المراكز والقرى، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الصورة الحضارية.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي تم تنفيذها بشوارع وميادين ومدارس حي شرق مدينة أسيوط أسفرت عن رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات، مشيرًا إلى أنه جرى التعامل مع نقاط التجميع وصناديق القمامة، إلى جانب تنظيف محيط المصالح الحكومية والمدارس ومداخل القرى، بما يسهم في خلق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الوحدة المحلية لحي شرق، برئاسة أبو العيون إبراهيم رئيس الحي، نفذت حملة موسعة بمنطقة نزلة عبد اللاه، تضمنت أعمال كنس ورفع الأتربة والمخلفات الصلبة من مختلف المناطق، فضلًا عن تفريغ الحاويات ونقل المخلفات إلى مصنع تدوير المخلفات للتخلص الآمن منها، وذلك تحت إشراف نواب رئيس الحي، ومسئولي قسم النظافة.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية الاستمرار في تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتيسير حركة المواطنين، مؤكدًا الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية من لوادر وجليدرات وحاويات وقلابـات وسيارات كنس آلي، بما يضمن تحسين كفاءة الطرق ورفع مستوى الخدمات اليومية المقدمة للأهالي.