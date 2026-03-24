الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 14 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بـ8 مراكز

إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تنفيذ 14 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بعدد من مراكز المحافظة، وذلك ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي.

وأوضح المحافظ أن الحملات استهدفت مراكز البداري، وساحل سليم، ومنفلوط، والغنايم، وأسيوط، والقوصية، وأبنوب، والفتح، وأسفرت عن إزالة 14 حالة تعدي متنوعة ما بين أراضي زراعية وأملاك دولة، وذلك بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على أرض زراعية بمركز البداري، كما تم إزالة حالة تعدي على أملاك دولة تابعة لمحمية الوادي الأسيوطي بمركز ساحل سليم، فضلًا عن إزالة حالات تعدي فورية على أراضي زراعية بمراكز منفلوط والغنايم وأسيوط.

وأضاف المحافظ أنه في مركز القوصية تم إزالة 4 حالات تعدي، من بينها حالتان على أراضي تابعة لمشروع الريف المصري، وحالة تعدي على أراضي تابعة للإصلاح الزراعي، إلى جانب إزالة فورية لحالة تعدي على أرض زراعية، وفي مركز أبنوب، أوضح المحافظ أنه تم إزالة 4 حالات تعدي فورية ضمن المتغيرات المكانية، بينما تم بمركز الفتح تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على أرض زراعية.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار حملات الإزالة بكافة مراكز ومدن المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي تعديات جديدة، مع تكثيف المتابعة الميدانية اليومية لمنع عودة المخالفات مرة أخرى، خاصة مع قرب انتهاء المرحلة الثالثة من الموجة الحالية.

كما جدد المحافظ محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات، على الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114) مؤكدًا أن الدولة ماضية بكل حزم في فرض سيادة القانون والحفاظ على مقدراتها.

أسيوط تنفيذ 14 حالة إزالة أراضي زراعية تعديات على أراضي زراعية الموجة الـ28 لإزالة التعديات

