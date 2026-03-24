محافظ أسيوط في جولة مسائية لمتابعة تطوير كوبري نجع سبع.. وتوجيهات بتسريع التنفيذ وضمان الجودة

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية مسائية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إحلال وتجديد وصيانة كوبري نجع سبع على الترعة الإبراهيمية بمركز أسيوط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، إلى جانب قيادات تنفيذية وأمنية وشعبية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ سير العمل في أعمال تكسية جسم الكوبري بالخرسانة، والتي تستهدف معالجة الهبوط الأرضي الجزئي، حيث اطمأن على جودة التنفيذ ومطابقة الأعمال للمواصفات الفنية، موجهًا بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة، والالتزام الكامل بالمعايير الهندسية لضمان سلامة المنشأ وكفاءة تشغيله.

وأكد محافظ أسيوط أن تطوير كوبري نجع سبع يمثل أحد المحاور الحيوية لتحسين الحركة المرورية، نظرًا لدوره في الربط بين القرية والطريق الزراعي، بما يسهم في تقليل التكدسات، خاصة خلال أوقات الذروة، وتيسير حركة تنقل المواطنين وخدمة القرى المجاورة.

وأشار إلى أنه بالتوازي مع أعمال التطوير، تم رفع كفاءة عدد من الطرق البديلة بالتعاون مع الوحدة المحلية وبمشاركة مجتمعية من أهالي القرية، لتخفيف الأعباء خلال فترة غلق الكوبري، ومن بينها طريق "نجع سبع – منقباد" والطريق الرابط بين منقباد وبني حسين ونجع سبع بطول 3 كيلومترات.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، والعمل على تذليل أي معوقات، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

يذكر أن كوبري نجع سبع يعد من المنشآت الحيوية بمركز أسيوط، حيث يخدم نحو 43 ألف نسمة، ويربط بين القرية وعدد من القرى والعزب المجاورة، من بينها نجوع بني حسين والحساني والعيساوية ونجع عبد الرسول، إضافة إلى نحو 15 عزبة على الطريق الزراعي، وقد أُنشئ الكوبري عام 2000 وافتتح في 2002، فيما بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير الحالية نحو 80%، وجاري استكمال الأعمال المتبقية.