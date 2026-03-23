محافظ أسيوط: إزالة 13 حالة تعد على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية خلال فترة عيد الفطر المبارك، مشددًا على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والرصد اللحظي للمتغيرات، وعدم السماح باستغلال إجازة العيد في تنفيذ أي أعمال بناء مخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالمرور الميداني المستمر خلال فترة الإجازة، والتعامل الفوري بكل حسم مع أي مخالفات في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية وفرض الانضباط، بالتنسيق مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات التي تعمل على مدار الساعة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات المكثفة التي تم تنفيذها بعدد من المراكز، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 28 للإزالات، أسفرت عن إزالة 13 حالة تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لعدد 5 حالات تعدي على أراضي زراعية بمركز القوصية، وفي مركز منفلوط، تم إزالة فورية لعدد 3 حالات تعدي على أراضٍ زراعية، بينما شهد مركز الفتح تنفيذ إزالة 4 حالات تعدي، منها 3 حالات تعدي على أراضي زراعية، بالإضافة إلى إزالة فورية لحالة متغير مكاني، كما تم بمركز أسيوط تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على أرض زراعية، وذلك في إطار جهود الرصد الميداني والتعامل الفوري مع المخالفات قبل تفاقمها.

وشدد المحافظ على أهمية دور المواطنين في دعم جهود الدولة للحفاظ على الأراضي ومنع التعديات، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدًا أن المحافظة تستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، حيث يتم فحص جميع البلاغات والتعامل معها فورًا وفقًا للقانون.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات المكثفة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي، خاصة خلال فترات الإجازات، للحفاظ على حقوق الدولة ومقدراتها وتحقيق الانضباط ودعم جهود التنمية المستدامة.