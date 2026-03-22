محافظ أسيوط: إزالة 7 حالات تعد على أرض زراعية ومتغيرات مكانية بالقوصية وأبنوب وصدفا

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية خلال فترة عيد الفطر المبارك، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والرصد اللحظي للمتغيرات، لمنع أي محاولات لاستغلال الإجازة في البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية.

وشدد المحافظ على ضرورة المرور الميداني المستمر والتعامل الفوري بكل حسم مع أية مخالفات في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وغرفة العمليات وإدارة الأزمات التي تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات المكثفة التي تم تنفيذها بعدد من المراكز، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 28 للإزالات، أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية بعدد من المراكز، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على أرض زراعية بمركز القوصية، وفي مركز أبنوب، تم إزالة حالتين، شملت إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية، بالإضافة إلى إزالة فورية لحالة متغير مكاني، وذلك من خلال فرق الرصد والمتابعة، كما شهد مركز صدفا تنفيذ إزالة فورية لعدد 4 حالات متغيرات مكانية، تم رصدها والتعامل معها بشكل عاجل قبل تفاقمها.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الحملات المستمرة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تسمح بأي تجاوزات أو مخالفات، خاصة خلال فترات الإجازات.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار أعمال المتابعة والرصد الميداني على مدار الساعة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين وعدم البناء المخالف، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدراتها، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.