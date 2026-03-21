محافظ أسيوط: تعامل فوري مع بلاغات وشكاوى المواطنين في ثاني أيام العيد

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام يواصلان عملهما على مدار الساعة لليوم الثاني على التوالي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يتم التعامل الفوري مع البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن منظومة العمل داخل غرفة العمليات تعمل بكفاءة عالية من خلال التنسيق المباشر مع غرف العمليات الفرعية والوحدات المحلية، ما يسهم في سرعة احتواء المواقف الطارئة والتعامل معها في حينها دون تأثير على سير الخدمات.

وأشار إلى أن المتابعة الميدانية مستمرة من قبل القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز، للتأكد من انتظام العمل بكافة القطاعات الخدمية، خاصة منظومة النظافة، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، خلال أيام العيد.

وأضاف محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية تواصل رفع درجة الاستعداد والتأهب، مع استمرار تلقي البلاغات على مدار اليوم والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير سبل الراحة للمواطنين والحفاظ على انتظام الخدمات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.