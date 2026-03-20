محافظ أسيوط يوجه بالتصدي الحاسم للتعديات خلال إجازة عيد الفطر.. وإزالة 8 حالات تعدِ بمركزي القوصية والفتح

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود أجهزة المحافظة في التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خاصة خلال فترات الإجازات والأعياد، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات بناء أو محاولات استغلال هذه الفترات في التعدي على الرقعة الزراعية.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من إزالة 8 حالات تعدي بمراكز القوصية والفتح وأسيوط، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 للازالات حيث تم تنفيذ إزالة فورية لعدد 6 حالات تعدي على أراضي زراعية بمركز القوصية، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي بمركز الفتح ضمن المتغيرات المكانية، وحالة تعدي أخرى بمركز أسيوط تمت إزالتها بشكل فوري على أرض زراعية.

وأشار المحافظ إلى أنه سبق وأن وجه بضرورة التصدي بحزم لأي محاولات للتعدي على أملاك وأراضي الدولة أو البناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء، بما يضمن حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على حقوق الدولة.

وشدد اللواء محمد علوان على رؤساء المراكز والأحياء والوحدات القروية بضرورة تكثيف المرور الميداني المستمر خلال فترة الإجازة، مع تشكيل لجان رصد بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للإبلاغ عن أي حالات تعدٍ وتنفيذ الإزالات بشكل عاجل.

وأضاف أن المحافظة مستمرة في رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة أجازة عيد المبارك المبارك، حيث تم التأكيد على استمرار انعقاد غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، من خلال الخط الساخن (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق الانضباط في الشارع الأسيوطي.

محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة وسط حشد كبير من المواطنين محافظ أسيوط يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بالعيد ويوزع الهدايا والعيديات

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة لن تسمح بأي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وأن هناك متابعة لحظية لكافة المراكز، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على حق الأجيال القادمة.