أسيوط .. إقبال كثيف على مراكز الشباب في أول أيام عيد الفطر

شهدت مراكز الشباب بمحافظة أسيوط إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث توافد الأهالي لأداء صلاة العيد في الساحات المخصصة داخل المراكز، وسط أجواء إيمانية وتنظيم مميز.

وعقب انتهاء الصلاة، انطلقت الفعاليات الاحتفالية داخل مراكز الشباب، والتي تنوعت بين توزيع الهدايا على الأطفال والكبار، وتقديم فقرات ترفيهية وفنية، في أجواء سادتها البهجة والفرحة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للعام الخامس على التوالي، تأكيدًا على الدور المجتمعي لمراكز الشباب.

وجه أحمد السويفي، مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برفع درجة الاستعداد داخل جميع مراكز الشباب، مع تكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية طوال أيام العيد، وفتح أبواب المراكز أمام المواطنين بالمجان.

وأشار إلى تنظيم احتفالات متنوعة تشمل فقرات فنية واستعراضية، إلى جانب توزيع الهدايا على الأطفال، لإدخال البهجة على المواطنين خلال أيام العيد.



وأكد السويفي أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الفعاليات والأنشطة داخل مراكز الشباب، مع تسخير كافة الإمكانيات لضمان نجاح المبادرة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.