محافظ أسيوط يتفقد محيط خزان غرب المدينة لبحث توسعة دوران امتداد شارع الجيش

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد محيط خزان غرب مدينة أسيوط، وذلك لبحث سبل تطوير وتوسعة منطقة الدوران الواقعة بامتداد شارع الجيش، بجوار نفق مشاه الزهراء المؤدي إلى كوبري فيصل، في إطار خطة المحافظة لتحسين الحركة المرورية والتعامل مع النقاط الأكثر ازدحامًا.

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوصيات اللجنة المختصة بتطوير الميادين والمحاور الحيوية، حيث اطلع المحافظ على الوضع الحالي للمنطقة، وناقش المقترحات الفنية التي تستهدف زيادة كفاءة الطريق وتحقيق قدر أكبر من الانسيابية المرورية.

وخلال تفقده، تم الاتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي على استقطاع مسافة محدودة من سور خزان غرب أسيوط، وضمها إلى حرم الطريق، بما يسمح بتوسعة الحارة المرورية واستيعاب كثافات السيارات المتزايدة، خاصة في أوقات الذروة.

وأكد المحافظ أن المنطقة تمثل نقطة مرورية محورية، نظرًا لكونها ملتقى لعدة اتجاهات رئيسية، أبرزها مناطق سيتي وعمر مكرم وشارع الجيش، ما يجعلها عرضة لزحام متكرر على مدار اليوم، مشددًا على أن التدخل العاجل لتطويرها أصبح ضرورة ملحة.

وأوضح أن أعمال التوسعة والتطوير تستهدف القضاء على الاختناقات المرورية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ضمن خطة شاملة تنفذها المحافظة لتطوير شبكة الطرق والميادين، بما يتواكب مع الزيادة السكانية والنمو العمراني المتسارع.

وفي ختام جولته، شدد محافظ أسيوط على سرعة البدء في تنفيذ التوصيات المتفق عليها، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والهندسية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين.