قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: غيرنا خطتنا في الحرب وانتقلنا من الدفاع إلى الهجوم
موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
مصر تعزي قطر وتركيا في حادث سقوط طائرة مروحية بالمياه الإقليمية القطرية
عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر
جحيم في الاحتلال| ليلة كبيسة بـ ديمونة وعراد.. وخبير يكشف حجم الخسائر البشرية والعسكرية
الملاحة الأردنية: تحركات لتخفيض رسوم مخاطر الحرب.. والعقبة يواصل العمل بكفاءة رغم توترات هرمز
مقتل 8 اشخاص وإصابة 200 آخرين القصف الإيراني على عراد الإسرائيلية
سيول تضرب أودية سانت كاترين بعد أمطار غزيرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول مالي لحماس في لبنان
ياسمينا عيسى تتوج بذهبية بطولة إسبانيا الدولية للبارابادمنتون
حرب الألغام في مضيق هرمز.. إيران تراهن على نقطة ضعف أمريكا.. وواشنطن تلجأ للذكاء الاصطناعي
القيمة التسويقية للزمالك قبل لقاء أوتوهو بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

خلال إجازة عيد الفطر.. محافظ أسيوط: لا تهاون مع المخالفين و321 محضرًا حصيلة حملات مكثفة

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنشآت التموينية طوال إجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تستغل زيادة الإقبال خلال العيد، وذلك في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بأسيوط، بالتنسيق مع الإدارات التموينية الخارجية، شنت حملات مكثفة وموسعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهاته برفع درجة الاستعداد خلال أيام العيد، وضمان توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار، والتصدي لكافة صور الغش التجاري واحتكار السلع.

وأشار إلى أن الحملات جاءت بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، حيث تم تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وكافة الأنشطة التموينية، مع التركيز على السلع الأكثر تداولًا خلال إجازة العيد، بما يسهم في حماية المواطنين ومنع أي تلاعب في الأسعار.

وكشف المحافظ أن الحملات أسفرت عن تحرير 321 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت مخالفات في قطاعي الأسواق والمخابز، حيث تم في مجال الأسواق ضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها 54 كجم من اللحوم الدواجن والكبدة واللحوم المفرومة، و16 كجم من الأسماك المملحة الفاسدة، إلى جانب ضبط 2 طن من السكر الحر بدون فواتير.

كما تم ضبط 82 عبوة شحم سيارات منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر لمستودعات بوتاجاز لتصرفها في 916 أسطوانة بوتاجاز صغيرة بدون وجه حق، بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد بعض سائقي شركة بوتاجاسكو لتصرفهم في 116 أسطوانة، وآخر لتصرفه في 30 أسطوانة دون وجه حق.

وأضاف المحافظ أنه تم تحرير 4 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، ومحضرين لبيع الأسطوانات بأزيد من السعر الرسمي، إلى جانب 3 محاضر لبيع السجائر بأسعار أعلى من المقررة، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية والمقاهي والمطاعم.

وفيما يتعلق بقطاع المخابز، أوضح محافظ أسيوط أنه تم تحرير 287 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومكثف طوال إجازة العيد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب بقوت المواطنين، خاصة في المواسم التي تشهد إقبالًا كبيرًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور

9 لاعبين من الأهلي.. «الغندور» يُثير الجدل بسبب قائمة المنتخب

الاهلي

«شوية فشلة» .. ناقد رياضي يُهاجم نجوم الأهلي بعد الخروج من دوري الأبطال

محمد عبد الجليل، المعروف بـ "جاليليو

بطريقة ساخرة وجريئة.. «جاليليو» يُثير غضب جماهير الأهلي بعد الخسارة من الترجي

زيزو

تامر عبد الحميد يُوجّه رسالة ساخرة لـ «زيزو» بعد خسارة الترجي 3-2

توروب

فضح إدارة النادي وأداء «توروب»| إعلامي يصف الأهلي بـ«الفشل»: خسارة مالية وشرفية وانضباط مفقود

ثلاثي الاهلي

«الدردير» يوجّه رسالة نارية لثلاثي الأهلي القادم من الزمالك بعد الخسارة القاسية

إبراهيم سعيد

الأهلي ولاعبوه لا يستحقون الوصول لنهائي أبطال إفريقيا.. إبراهيم سعيد يصدم الجماهير

الخطيب وتوروب

«توروب» يُهدّد خزينة الأهلي.. الشرط الجزائي قد يصل لـ 150 مليون جنيه لفسخ تعاقده | تفاصيل

ترشيحاتنا

دوري سوبر السلة

مواجهات الحسم.. مواعيد نصف نهائي دوري سوبر السلة

آرسنال

موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

توروب

3 ملفات حاسمة على طاولة الأهلي خلال الاجتماع مع توروب

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر

ماسك العيد .. بياض البيض والأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

نفس اللوك يُثير الجدل على الفيس بوك .. مقارنة بين ملك وليلي أحمد زاهر

نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر

كوب القهوة الصباحي.. أمراض خطيرة تفادها

كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد