خلال إجازة عيد الفطر.. محافظ أسيوط: لا تهاون مع المخالفين و321 محضرًا حصيلة حملات مكثفة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنشآت التموينية طوال إجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تستغل زيادة الإقبال خلال العيد، وذلك في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بأسيوط، بالتنسيق مع الإدارات التموينية الخارجية، شنت حملات مكثفة وموسعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهاته برفع درجة الاستعداد خلال أيام العيد، وضمان توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار، والتصدي لكافة صور الغش التجاري واحتكار السلع.

وأشار إلى أن الحملات جاءت بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، حيث تم تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وكافة الأنشطة التموينية، مع التركيز على السلع الأكثر تداولًا خلال إجازة العيد، بما يسهم في حماية المواطنين ومنع أي تلاعب في الأسعار.

وكشف المحافظ أن الحملات أسفرت عن تحرير 321 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت مخالفات في قطاعي الأسواق والمخابز، حيث تم في مجال الأسواق ضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها 54 كجم من اللحوم الدواجن والكبدة واللحوم المفرومة، و16 كجم من الأسماك المملحة الفاسدة، إلى جانب ضبط 2 طن من السكر الحر بدون فواتير.

كما تم ضبط 82 عبوة شحم سيارات منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر لمستودعات بوتاجاز لتصرفها في 916 أسطوانة بوتاجاز صغيرة بدون وجه حق، بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد بعض سائقي شركة بوتاجاسكو لتصرفهم في 116 أسطوانة، وآخر لتصرفه في 30 أسطوانة دون وجه حق.

وأضاف المحافظ أنه تم تحرير 4 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، ومحضرين لبيع الأسطوانات بأزيد من السعر الرسمي، إلى جانب 3 محاضر لبيع السجائر بأسعار أعلى من المقررة، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية والمقاهي والمطاعم.

وفيما يتعلق بقطاع المخابز، أوضح محافظ أسيوط أنه تم تحرير 287 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومكثف طوال إجازة العيد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب بقوت المواطنين، خاصة في المواسم التي تشهد إقبالًا كبيرًا.