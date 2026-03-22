محافظ أسيوط: إقبال كثيف على مراكز الشباب في ثالث أيام عيد الفطر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن مراكز الشباب بمختلف قرى ومراكز المحافظة واصلت استقبالها للمواطنين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وسط إقبال كبير من الأسر والشباب والأطفال، للمشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تقدمها المراكز ضمن أجواء احتفالية مميزة.

وأوضح المحافظ أن استمرار فتح مراكز الشباب يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة، بشأن تعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية مفتوحة أمام المواطنين خلال أيام العيد، وتقديم برامج وأنشطة متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.

وأشار إلى أن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" تشهد تفاعلًا واسعًا من المواطنين، لما تتضمنه من فعاليات متنوعة تشمل الألعاب الرياضية، والعروض الترفيهية، والأنشطة الثقافية والفنية، فضلًا عن تنظيم مسابقات وتوزيع هدايا على الأطفال، بما يساهم في نشر أجواء البهجة والسرور بين المواطنين.

وأضاف محافظ أسيوط أن المراكز تحولت خلال أيام العيد إلى ساحات مفتوحة للاحتفال، حيث حرصت الأسر على التواجد والمشاركة في الفعاليات المختلفة، وهو ما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية داخل مراكز الشباب.

وفي السياق ذاته، شدد على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة مراكز الشباب، والتأكد من جاهزية الملاعب والمنشآت، وتقديم أفضل الخدمات للمترددين، إلى جانب تكثيف الأنشطة والفعاليات على مدار اليوم، لضمان استمرارية الإقبال وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا أن المبادرة مستمرة حتى نهاية أيام عيد الفطر المبارك، بما يعزز من دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع، ويجعلها وجهة أساسية للمواطنين لقضاء أوقات ممتعة وآمنة خلال المناسبات والأعياد.