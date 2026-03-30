فى 10 دقائق .. حضرى مكرونة ماك آند تشيز لأطفالك

المكرونة من الأطباق السريعة والمحبوبة، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة بالجبن، بالدجاج، بالخضار أو حتى كسلاطة باردة..

وقدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير مكرونة ماك آند تشيز الكلاسيكية.

طريقة مكرونة ماك آند تشيز الكلاسيكية

• 2 كوب مكرونة

• 2 ملعقة كبيرة زبدة

• 2 ملعقة كبيرة دقيق

• 2 كوب حليب

• 2 كوب جبن شيدر

• ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

1 اسلق المكرونة حتى تصبح نصف ناضجة (أل دينتي) ثم صفِّها.

2 ذوّب الزبدة في قدر وأضف الدقيق واطهه 1–2 دقيقة.

3 أضف الحليب تدريجيًا مع التحريك حتى تتكوّن صلصة كثيفة.

4 أضف الجبن وحرّك حتى يذوب تمامًا.

5 أضف المكرونة إلى الصلصة وقلّب جيدًا ثم قدّمها.